Навка, Лазарев, Лорак и другие звезды на вечеринке в честь дня рождения дочери Киркорова

Поздравить Аллу-Викторию пришли Яна Рудковская, Татьяна Навка с дочерью Надеждой, Ани Лорак, Жасмин, Сергей Лазарев и многие другие. «Дорогой Филипп, спасибо за такой волшебный праздник! У тебя,= как всегда очень уютно, тепло, весело, оригинально, красиво, вкусно, разнообразно, и ты всегда находишь теплые слова и время для друзей! Все детки были в восторге от такого сказочного и веселого праздника! Ты просто необыкновенно внимательный и прекрасный отец! Поэтому и неудивительно, что Алла-Виктория прекрасная, воспитанная и интеллигентная девочка! Пусть твоя принцесса @allavictoriyakirkorova будет счастлива!», — поздравила Татьяна Навка.