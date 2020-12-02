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Навка, Лазарев, Лорак и другие звезды на вечеринке в честь дня рождения дочери Киркорова

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Филипп Киркоров с детьми

Фото: Пресс-служба

Знаменитые друзья Филиппа Киркорова собрались на торжестве по случаю 9-летия его дочери Аллы-Виктории.

Дочери Филиппа Киркорова 26 ноября исполнилось девять лет. Вечеринку в честь дня рождения именинницы певец устроил 1 декабря. «Зиму встретили! День рождения @allavictoriyakirkorova отметили! Пусть у каждой семьи будут семейные традиции, которые хранят самые душевные моменты. Спасибо всем моим друзьям, которые разделили со мной наш праздник!», — написал Киркоров на своей странице в Instagram.

Поздравить Аллу-Викторию пришли Яна Рудковская, Татьяна Навка с дочерью Надеждой, Ани Лорак, Жасмин, Сергей Лазарев и многие другие. «Дорогой Филипп, спасибо за такой волшебный праздник! У тебя,= как всегда очень уютно, тепло, весело, оригинально, красиво, вкусно, разнообразно, и ты всегда находишь теплые слова и время для друзей! Все детки были в восторге от такого сказочного и веселого праздника! Ты просто необыкновенно внимательный и прекрасный отец! Поэтому и неудивительно, что Алла-Виктория прекрасная, воспитанная и интеллигентная девочка! Пусть твоя принцесса @allavictoriyakirkorova будет счастлива!», — поздравила Татьяна Навка.

«Прекрасный и очень красивый праздник Филипп устроил для дочки Аллы-Виктории в день ее рождения! Дети и взрослые в восторге! Фил, спасибо за приглашение! В кругу друзей», — написал Сергей Лазарев на своей странице в Instagram.

«Замечательный, добрый, сказочный вечер! Спасибо, папа Филипп. С именинницей!», — поздравила Ани Лорак.

«Маленький праздник для настоящей принцессы Аллы-Виктории в первый день зимы и в ее день рождения! Со счастливым папой и моим большим другом Филиппом», — подписала Яна Рудковская видео с именинницей.

Также на торжестве в честь дня рождения Аллы-Виктории Киркоровой были ее брат Мартин и дедушка Бедрос Филиппович.

Ранее Филипп Киркоров опубликовал в Instagram видео, в котором продемонстрировал, как он проводит первый день зимы в компании детей и отца. «В первый день зимы по традиции отмечаем день рождения Аллы-Виктории. Нам 9 лет! Время сюрпризов! Приготовили много волшебства. Праздник начинается!», — написал певец.

Фото и видео: Instagram, пресс-служба

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