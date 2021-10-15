Татьяна Буланова жестко раскритиковала жертв домогательств: «Харассмент — это стыдно»

Татьяна Буланова в беседе с «Комсомольской правдой» высказала свое мнение о жертвах харассмента, которые рассказывают об инцидентах своей молодости спустя много лет. Мнение певицы оказалось довольно резким:

«Ко мне коллеги или продюсеры никогда не приставали, а может, я как-то не замечала, не понимала этого. Вообще, для меня слово харассмент — это стыдно. Если ты стал известен и сейчас вдруг заявляешь, через что тебе пришлось пройти ради карьеры, кто же ты тогда? Если речь о женщине, то это проститутка. Продалась, добилась желаемой цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал. Если бы со мной случилось такое, я никогда бы об этом не рассказала. Стыдно! Ведь тем самым ты признаешь, что тебя успешно соблазнили. Вот если бы женщины рассказывали об этом сразу или отказывали в интиме, это другое дело», — объяснила она.