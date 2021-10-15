Татьяна Буланова жестко раскритиковала жертв домогательств: «Харассмент — это стыдно»
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Фото: @buslya
Татьяна Буланова в беседе с «Комсомольской правдой» высказала свое мнение о жертвах харассмента, которые рассказывают об инцидентах своей молодости спустя много лет. Мнение певицы оказалось довольно резким:
«Ко мне коллеги или продюсеры никогда не приставали, а может, я как-то не замечала, не понимала этого. Вообще, для меня слово харассмент — это стыдно. Если ты стал известен и сейчас вдруг заявляешь, через что тебе пришлось пройти ради карьеры, кто же ты тогда? Если речь о женщине, то это проститутка. Продалась, добилась желаемой цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал. Если бы со мной случилось такое, я никогда бы об этом не рассказала. Стыдно! Ведь тем самым ты признаешь, что тебя успешно соблазнили. Вот если бы женщины рассказывали об этом сразу или отказывали в интиме, это другое дело», — объяснила она.
Несмотря на это, певице приходилось сталкиваться с давлением в личной жизни. По ее мнению, причиной этого может быть ее характер.
«Это было не физическое давление: если и были стычки, то небольшие и обоюдные. А морально да, на меня давили. Наверное, у меня просто сильный характер, и не каждый мужчина рядом с собой может вытерпеть женщину. Возникают обиды, зависть, ревность к успеху. И естественно, человек начинает отыгрываться», — объясняет она.
Напомним, ранее многие звезды высказались о домогательствах, которые когда-либо испытывали. Самыми громкими стали случаи Елены Прокловой и Ани Лорак, а последним такое заявление сделал актер Алексей Панин.
Фото: Instagram Татьяны Булановой