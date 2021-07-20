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Елена Проклова резко раскритиковала Яну Поплавскую, обвинив ее в излишней целомудренности

Ранее актриса осудила свою коллегу по цеху за громкие высказывания о домогательствах и посоветовала ей обратиться к психологу.
Елена Проклова резко раскритиковала Яну Поплавскую, обвинив ее в излишней целомудренности

Елена Проклова, откровенно рассказав о домогательствах, которые пережила в юном возрасте, столкнулась с негативной реакцией со стороны своих коллег. Рассказы актрисы многим не понравились — российские звезды решили, что о таком лучше молчать.

Одной из первых на откровения Прокловой отреагировала Яна Поплавская. Поведение своей коллеги она назвала легкомысленным, упрекнула ее в низкой морали, а также порекомендовала с такими вопросами обращаться к психологу, а не журналистам.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Проклова в парике на сцене

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

«Что движет человеком, приходящим не к психологу или психиатру, а на федеральный канал, чтобы на всю страну говорить о членах, оральных ласках и том, как она, прожив почти 70 лет на этом свете, не любит заниматься сексом? О подобных вещах говорят либо духовнику, либо врачу!», — высказалась Поплавская.

Елена Проклова, появившись в шоу Андрея Малахова, резко высмеяла коллегу, заявив, что та просто придерживается слишком высокой морали, и это неправильно.

«Яночка что ли никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин. Это у нее ко мне личная неприязнь. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле?», — сказала она в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Фото: Global Look Press

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