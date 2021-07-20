Елена Проклова резко раскритиковала Яну Поплавскую, обвинив ее в излишней целомудренности
Елена Проклова, откровенно рассказав о домогательствах, которые пережила в юном возрасте, столкнулась с негативной реакцией со стороны своих коллег. Рассказы актрисы многим не понравились — российские звезды решили, что о таком лучше молчать.
Одной из первых на откровения Прокловой отреагировала Яна Поплавская. Поведение своей коллеги она назвала легкомысленным, упрекнула ее в низкой морали, а также порекомендовала с такими вопросами обращаться к психологу, а не журналистам.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
«Что движет человеком, приходящим не к психологу или психиатру, а на федеральный канал, чтобы на всю страну говорить о членах, оральных ласках и том, как она, прожив почти 70 лет на этом свете, не любит заниматься сексом? О подобных вещах говорят либо духовнику, либо врачу!», — высказалась Поплавская.
Елена Проклова, появившись в шоу Андрея Малахова, резко высмеяла коллегу, заявив, что та просто придерживается слишком высокой морали, и это неправильно.
«Яночка что ли никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин. Это у нее ко мне личная неприязнь. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле?», — сказала она в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!