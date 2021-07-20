Елена Проклова резко раскритиковала Яну Поплавскую, обвинив ее в излишней целомудренности

Елена Проклова, откровенно рассказав о домогательствах, которые пережила в юном возрасте, столкнулась с негативной реакцией со стороны своих коллег. Рассказы актрисы многим не понравились — российские звезды решили, что о таком лучше молчать.

Одной из первых на откровения Прокловой отреагировала Яна Поплавская. Поведение своей коллеги она назвала легкомысленным, упрекнула ее в низкой морали, а также порекомендовала с такими вопросами обращаться к психологу, а не журналистам.