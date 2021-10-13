Алексей Панин обвинил в домогательствах известного советского актера

Алексей Панин, став гостем YouTube-шоу Дмитрия Гордона, рассказал, что в самом начале своей карьеры столкнулся с домогательствами со стороны звезды советского кинематографа, актера Андрея Харитонова, который очень известен по фильмам «Овод» и «Человек-невидимка».

«В мою сторону были домогательства со стороны очень известного советского актера. Он был легендой советского кино, его обожали все женщины. Но он испугался, потому что мне тогда было 18 лет. Я его очень уважал, мы снимались в одном фильме. Это был Андрей Харитонов», — рассказал Панин.