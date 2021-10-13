Алексей Панин обвинил в домогательствах известного советского актера
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Фото: @actor.panin
Алексей Панин, став гостем YouTube-шоу Дмитрия Гордона, рассказал, что в самом начале своей карьеры столкнулся с домогательствами со стороны звезды советского кинематографа, актера Андрея Харитонова, который очень известен по фильмам «Овод» и «Человек-невидимка».
«В мою сторону были домогательства со стороны очень известного советского актера. Он был легендой советского кино, его обожали все женщины. Но он испугался, потому что мне тогда было 18 лет. Я его очень уважал, мы снимались в одном фильме. Это был Андрей Харитонов», — рассказал Панин.
Когда, по его словам, актер приставал к нему, Панин был очень молод и не смог понять, что это значит. В результате ничем это не закончилось.
«Когда он увидел перед собой 18-летнего дебила, он не позволил себе ничего сделать», — заявил Панин.
Он также вспомнил, что навещал Харитонова незадолго до смерти, они много разговаривали, вспоминали совместную работу и шутили. Актер скончался в 2019 году, причиной его смерти стал рак кишечника.
Фото: Instagram, Global Look Press