Ани Лорак призналась, почему ушла от бывшего: «Он на мне зарабатывал»

Ани Лорак оказалась в центре внимания СМИ после того, как на одной из вечеринок ее снова заметили с бывшим возлюбленным Муратом Налчаджиоглу, отцом ее дочери Софии. Пара рассталась несколько лет назад, певица не смогла выдержать постоянных измен своего возлюбленного.

До этого Ани Лорак более десяти лет состояла в отношениях с Юрием Фалесой, который по совместительству был ее продюсером. Счастья в этом романе Ани Лорак, однако, не нашла — в передаче «Судьба человека» она заявила, что Фалеса видел в ней исключительно средство заработка, в то время как певица мечтала стать мамой.

«Юра не говорил мне о детях. Он лишь хотел, чтобы я работала, достигала высот. Помню, как-то я сильно заболела ангиной, у меня опухло горло, поднялась температура, но из-за большого гонорара Юрий заставил меня выступать. "Соберись, ты артистка! Давай!", — говорил он. В тот момент я спросила себя: кого же полюбил Юра — меня артистку или меня человека? Он относился ко мне как объекту по зарабатыванию денег, и ставил карьеру превыше всего», — призналась Ани Лорак.