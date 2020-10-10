Глафира Тарханова растрогала фанатов чувственными фото: «Жемчужные слезы!»
Фото: @glafiratarhanova / Instagram
Актриса часто устраивает красивые фотосессии, где примеряет различные образы, но все время ее лицо в гриме. Теперь же она продемонстрировала свою природную красоту, представ на черно-белых снимках без яркого макияжа. В новой фотосессии Глафира Тарханова растрогала фолловеров чувственными фото со слезами на глазами. Актрисе аккуратно зачесали все волосы назад. На нескольких кадрах актриса предстала в белой рубашке и крупных серьгах. Глафира осторожно стирает пальцами слезы и позирует на камеру с чувственным взглядом.
Фолловеры остались в восторге от нового снимка актрисы и оставили под снимками десятки комментариев о ее красоте: «Вы красотка», «А вообще, вы везде прекрасны, Глафира!», «Пусть будет так», «Очень красивые фото», «Жемчужные слезы!», «Пожалуйста не плачьте, Глафира», «Вы,как всегда,изумительная Женщина,Глафирочка !!!Многодетная ласковая Мама четырех сыновей!!!», «Все прекрасные», «Глафира, Вы космос», «Фотографии прекрасны!!!Слезы от боли или ненависти? Взгляд пронзительный, но в нем я вижу, что будет....».
К слову, недавно мы писали, как Глафира Тарханова показала красотку-сестру. 36-летняя актриса опубликовала в Сети редкий снимок с младшей сестрой. Актриса часто устраивает красивые фотосессии, где примеряет различные образы, но все время ее лицо в гриме. Теперь же она продемонстрировала свою природную красоту, и не одна, а в объятиях любимой сестры.
А тебе понравились новые фото Глафиры Тархановой? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @glafiratarhanova / Instagram
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