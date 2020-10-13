«Красивая пара»: Глафира Тарханова показала редкие фото мужа в честь его дня рождения

Фолловеры тоже написали поздравления и отметили, какая они красивая пара: «Скиф - прекрасен, муж замечателен, с днём рождения! Крепкого здоровья», «Мои поздравления, вы оба хороши», «Красивая пара!Счастья Вам ребята!», «Брутальный парень!!! Поздравляю!! СЧАСТЬЯ и ЛЮБВИ Вам!!!», «Какая гармоничая пара,дай Бог здоровья и счастья ,и доченьку Вам ,похожую на мамочку», «Мои поздравления. Вы прекрасная пара», «Очень красивая и гармоничная пара! Счастья и любви ВАМ на долгие годы!!», «Все красиво: природа и ваша пара».

Напоним, что Глафира Тарханова — счастливая многодетная мама четверых сыновей, младший из которых появился на свет в 2017 году. Актриса давно замужем за артистом Малого театра Алексем Фаддеевым, который не любит к себе повышенное внимание СМИ и предпочитает не сопровождать супругу во время светских выходов.

К слову, недавно мы писали, как Глафира Тарханова показала красотку-сестру. 36-летняя актриса опубликовала в Сети редкий снимок с младшей сестрой. Актриса часто устраивает красивые фотосессии, где примеряет различные образы, но все время ее лицо в гриме. Теперь же она продемонстрировала свою природную красоту, и не одна, а в объятиях любимой сестры.