На фотографии юный Владимир Пресняков, Алла Пугачева и ее муж Евгений Болдин сфотографированы среди моряков в парадной форме. О снимке Пресняков ничего не рассказал. Но это за него сделали в комментариях. «Это было выступление артистов на военном корабле! В Индийском океане, если не ошибаюсь. Мой друг в то время служил на тихоокеанском флоте и был свидетелем этого события!», — написал один из поклонников Владимира Преснякова.Но большинство комментариев было посвящено молодой Пугачевой. «Алла! Такая настоящая и любимая», «Фотка клевая!», «Алла Борисовна! Как хорошее вино, с каждым годом все лучше! Обожаю», «Красавцы», «Все такие молодые! Алла, Болдин...», — написали под фото.На днях Алла Пугачева рассказала, как в свои 70 лет сохраняет привлекательную внешность и молодость кожи. Примадонна призналась, что никого не допускает до своего лица и всю жизнь красится сама. Также она рассказала, что делала пластические операции, но не кардинальные. Фото: Instagram, Genrietta Peryan/ Global Look pressВидео: Latviešu EstrādeПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!