70-летняя Алла Пугачева преподала урок музыки внукам Валентина Юдашкина

«Аллусичка лапусичка с маленькими Пусиками», «Юные музыканты очень милы», «Анатолька ваш — серьезный, очень смышленый мальчишка, на Аркадия можно смотреть бесконечно, он ангел», «Маленький Юдашкин — так на дедушку похож», «Детки очаровательные, Пугачева прелесть! Как к ней дети тянутся, в Ваш маленький вообще кажется от нее млеет! Умиление сплошное», «Повезло с учительницей», «Аллочка наша любимая, красивая и молодая», «Как же прекрасно! Дай Бог ей здоровья», «Как дети внимательно слушают классическую музыку», «Исторический момент», — комментируют подписчики.