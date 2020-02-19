Каждое новое фото в блоге Аллы Пугачевой вызывает массу эмоций у ее подписчиков. «Встреча с легендарными друзьями в МДМ на пресс показе мюзикла "ШАХМАТЫ". Премьера состоится в октябре. Тим Райс и Анатолий Карпов», — пояснила она под новым снимком. «Женщина номер 1», «Как всегда при параде!!!», «Выглядите потрясающе, Алла Борисовна! С каждым годом все моложе и моложе», «Алла Борисовна вы супер», «Великолепная Алла Борисовна, наша легенда, наша любовь», «Алла так приятно вас видеть да еще в красивых образах. Наша самая лучшая певица страны», «Невероятная», «Шикарная», «Красавица, так держать», — обсуждают подписчики.Не так давно Алла Борисовна призналась, что уже давно не делает ничего особенного со своим лицом, а гладкостью кожи обязана простому средству: «Я смешиваю витамин Е с кремом и втираю. Больше ничего не делаю». Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!