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«Так выглядят принцессы»: в Сети обсуждают фото 44-летней Елены Захаровой в платье с высоким воротником

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Захарова

Фото: Instagram

Актриса спросила мнения подписчиков о ее фотосессии и получила множество восторженных откликов.

Звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова опубликовала в социальной сети снимок на котором позирует в шикарном образе: с красивой прической и в шелковом фиолетовом платье с высоким воротником-стойкой. Актриса поинтересовалась у подписчиков, нравится им фото или нет.

«А как вам такой образ?», — подписала снимок Елена.

Комплименты не заставили себя долго ждать. «Так выглядят принцессы», «Самый любимый образ», «Супер! Красивая!», «Просто шик», «Очень нежная», «Неотразимая красавица», — похвалили Елену Захарову поклонники.

К слову, подписчики часто купают любимую актрису в комплиментах, хваля ее фигуру, изящество и актерское мастерство.

Фото и видео: Instagram

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