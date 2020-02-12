«Так выглядят принцессы»: в Сети обсуждают фото 44-летней Елены Захаровой в платье с высоким воротником
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова опубликовала в социальной сети снимок на котором позирует в шикарном образе: с красивой прической и в шелковом фиолетовом платье с высоким воротником-стойкой. Актриса поинтересовалась у подписчиков, нравится им фото или нет.
«А как вам такой образ?», — подписала снимок Елена.
Комплименты не заставили себя долго ждать. «Так выглядят принцессы», «Самый любимый образ», «Супер! Красивая!», «Просто шик», «Очень нежная», «Неотразимая красавица», — похвалили Елену Захарову поклонники.
К слову, подписчики часто купают любимую актрису в комплиментах, хваля ее фигуру, изящество и актерское мастерство.
Фото и видео: Instagram
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