«Так выглядят принцессы»: в Сети обсуждают фото 44-летней Елены Захаровой в платье с высоким воротником

Звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова опубликовала в социальной сети снимок на котором позирует в шикарном образе: с красивой прической и в шелковом фиолетовом платье с высоким воротником-стойкой. Актриса поинтересовалась у подписчиков, нравится им фото или нет.