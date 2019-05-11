Пока ребенок спит: Елена Захарова зажгла на дискотеке в Турции

Елена Захарова стала мамой в декабре 2017 года, однако по примеру многих коллег, не показывает маленькую дочку в Instagram и даже не называет ее имени. На днях звезда театра и кино отправилась в Турцию вместе с полуторагодовалой малышкой. Елена — фанат активного отдыха. Помимо постоянных экскурсий Захарова с удовольствием принимает участие в развлечениях в отеле. Так, в Stories актрисы появились видео с ночной дискотеки с подписью «Пока зайчонок спит».