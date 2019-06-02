«Изящная и нежная статуэтка»: в Сети обсуждают новое фото Елены Захаровой в платье с открытой спиной

Известная актриса Елена Захарова приняла участие в кинофестивале «Герой и время», который завершился в Железноводске. Елена призналась, что мероприятие получилось знаковым и запоминающимся и она влюбилась в природу Северного Кавказа.

А подписчики актрисы влюбились в ее новые фотографии, которые она сделала во время фестиваля и опубликовала в Instagram. Елена позирует в длинном струящемся нежно-голубом платье с полностью обнаженной спиной. Наряд подчеркнул стройность Захаровой. Завершил образ сотуар – длинное ожерелье с кулоном, украсившее хрупкую спину актрисы.