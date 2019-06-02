«Изящная и нежная статуэтка»: в Сети обсуждают новое фото Елены Захаровой в платье с открытой спиной

Известная актриса Елена Захарова приняла участие в кинофестивале «Герой и время», который завершился в Железноводске. Елена призналась, что мероприятие получилось знаковым и запоминающимся и она влюбилась в природу Северного Кавказа.
А подписчики актрисы влюбились в ее новые фотографии, которые она сделала во время фестиваля и опубликовала в Instagram. Елена позирует в длинном струящемся нежно-голубом платье с полностью обнаженной спиной. Наряд подчеркнул стройность Захаровой. Завершил образ сотуар – длинное ожерелье с кулоном, украсившее хрупкую спину актрисы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самые прекрасные и тёплые воспоминания о кинофестивале @hero_and_time спасибо учредителям #сергейпускепалис #эдуардбаяков #вадимгоряинов #захарприлепин Style by @albekov @bosco_di_ciliegi @elisabettafranchi make up @collistarbeaty А в Северный Кавказ я влюбилась!! Природа,необыкновенной красоты! #геройивремя #еленазахарова #
Отметим, что в этом платье Елена уже фотографировалась. В нем она позировала на красной дорожке открытия кинофестиваля «Герой и время». Но новая фотография вызвала восторг подписчиков.
«В любом платье просто хороша!»,
«Просто потрясающе красивая!)) Как тут можно не залипнуть на фото!)Вы огонь!)))»,
«Самая нежная, самая, самая любимая»,
«Как статуэтка изящная и нежная», - отметили фолловеры красоту любимой актрисы (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Напомним, в конце 2017 года у Елены родилась дочь. Но по примеру своих известных коллег девочку не показывает и не называет ее имени. Неизвестно также, кто отец ее ребенка. В Instagram актриса не публикует фото с ребенком и любимым мужчиной.
А вам нравится Елена Захарова?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!