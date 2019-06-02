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«Изящная и нежная статуэтка»: в Сети обсуждают новое фото Елены Захаровой в платье с открытой спиной

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Захарова на съемках

Фото: Instagram
Снимок артистка сделала на кинофестивале в Железноводске.

Известная актриса Елена Захарова приняла участие в кинофестивале «Герой и время», который завершился в Железноводске. Елена призналась, что мероприятие получилось знаковым и запоминающимся и она влюбилась в природу Северного Кавказа.

А подписчики актрисы влюбились в ее новые фотографии, которые она сделала во время фестиваля и опубликовала в Instagram. Елена позирует в длинном струящемся нежно-голубом платье с полностью обнаженной спиной. Наряд подчеркнул стройность Захаровой. Завершил образ сотуар – длинное ожерелье с кулоном, украсившее хрупкую спину актрисы.

Отметим, что в этом платье Елена уже фотографировалась. В нем она позировала на красной дорожке открытия кинофестиваля «Герой и время». Но новая фотография вызвала восторг подписчиков.

«В любом платье просто хороша!»,

«Просто потрясающе красивая!)) Как тут можно не залипнуть на фото!)Вы огонь!)))»,

«Самая нежная, самая, самая любимая»,

«Как статуэтка изящная и нежная», - отметили фолловеры красоту любимой актрисы (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Напомним, в конце 2017 года у Елены родилась дочь. Но по примеру своих известных коллег девочку не показывает и не называет ее имени. Неизвестно также, кто отец ее ребенка. В Instagram актриса не публикует фото с ребенком и любимым мужчиной.

А вам нравится Елена Захарова?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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