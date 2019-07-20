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«Тоненькая и изящная»: Елена Захарова похвасталась стальным прессом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Захарова

Фото: Instagram Елены Захаровой
Актриса отдыхает на море.

Несколько дней назад 43-летняя Елена Захарова отправилась в отпуск. В отличие от многих коллег, актриса не часто дразнит подписчиков снимками с пляжа, однако последний пост в ее блоге стал исключением. «Мне кажется, я уже немного загорела и отдохнула😊но хочется ещё», — подписала Елена снимок, на котором демонстрирует идеальное тело в бикини.

«Как всегда прекрасна ,фигура тоненькая и изящная ,пусть все желания осуществятся и пусть каждый день будет волшебный», «Какие же красивые у Вас бедра», «Очень аппетитно выглядите…», «Ух ты, фото классное, прям египетское какое-то.Вам тоже хороших, ой, Вы же на отдыхе, вообщем, всего хорошего!», «Загар красивый, фигурка секси, вы просто огонь!))», «Изумительная фигура!».

Напомним, в 2011 году Елена Захарова пережила большую трагедию — в возрасте восьми месяцев ее дочь Анна-Мария умерла от острой вирусной инфекции. В декабре 2017 года актриса стала мамой во второй раз, однако о личной жизни звезда сериала «Кадетство» предпочитает не рассказывать.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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