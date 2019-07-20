«Тоненькая и изящная»: Елена Захарова похвасталась стальным прессом

Несколько дней назад 43-летняя Елена Захарова отправилась в отпуск. В отличие от многих коллег, актриса не часто дразнит подписчиков снимками с пляжа, однако последний пост в ее блоге стал исключением. «Мне кажется, я уже немного загорела и отдохнула😊но хочется ещё», — подписала Елена снимок, на котором демонстрирует идеальное тело в бикини.