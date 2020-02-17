Пару дней назад Максим Галкин показал в социальной сети видео из самолета — он с сыном Гарри и дочерью Лизой отправился отдыхать. Артист не рассказал, куда именно улетел с семьей, но поклонники догадались, что местом назначения стал Мюнхен и альпийские горнолыжные курорты.И теперь юморист подтвердил эти догадки, опубликовав в Instagram видео со своими 6-летними близнецами, которые учатся кататься на лыжах. «Уже уверенно стоят», — прокомментировал за кадром гордый отец. После катания семья отправилась в ресторан, где Максим записал видео с восторженными Гарри и Лизой, которые поделились эмоциями от активного отдыха. «Я ехал быстрее мотоцикла!», — взахлеб рассказал Гарри. «А я с такой скоростью, будто на самолете», — отметила Лиза. Судя по роликам, в Альпы Максим Галкин отправился без супруги Аллы Пугачевой. Кстати, недавно юморист показал, как семья его встречает в их замке после возвращения с гастролей. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!