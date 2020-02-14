Максим Галкин недавно вернулся с гастролей в Австралии и Новой Зеландии и сразу же окунулся в работу и съемки. День святого Валентина артист провел в делах — в студии. Там он записал забавное видео, в котором рассказал, как проходит его день влюбленных.В кадре Максим ест домашний обед, который ему заботливо передали из дома — в судочке. «Вот, на обед ем вкусную курочку с рисом. Обо мне позаботились дома, все подготовили и передали в судочке. И это самое правильное празднование Дня святого Валентина. Хоть и на работе, но ем то, что приготовили заботливыми руками. Приятного аппетита, влюбленные», — с юмором прокомментировал жующий обед Максим Галкин. Ранее Максим Галкин уже выкладывал смешные видео с едой. Так, однажды он рассказывал, о своей необычной диете с грибами, а в другой раз делился впечатлениями о поездке с любимой женой Аллой Пугачевой в ресторан, отмечая при этом, что «нельзя столько жрать».Несколько дней назад Максим Галкин умилил подписчиков домашним видео с Аллой Пугачевой и детьми. Артист показал, как семья встречает его в замке после его возвращения со съемок. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!