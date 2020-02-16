На днях Максим Галкин вернулся из гастрольного тура по Австралии и Новой Зеландии, который продолжился в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а теперь отправился с детьми в долгожданный отпуск. В Instagram Stories шоумен показал, как Гарри снимает на видеокамеру взлет самолета: «Ого, какая скорость, пап! Ого, взлетаем», — восхищается мальчик. В другом ролике уставшая после перелета Лиза ждет выдачи багажа, сидя на специальной тележке: «Чемоданчик мой, чемоданчик мой красный». Стоит отметить, что Максим Галкин не афишировал место будущего отдыха, однако внимательные пользователи Сети уже вычислили, куда направилась семья. Телеведущий с детьми прилетел в Мюнхен, чтобы, вероятно, отправиться на горнолыжный курорт. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!