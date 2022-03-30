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Сюрприз от молодой жены: 63-летний Алек Болдуин в восьмой раз станет отцом

38-летняя фитнес-тренер Хилария Болдуин сообщила, что опять беременна. Ранее знаменитая пара не раз говорила, что детей в доме должно быть как можно больше. Скоро Болдуинов станет не просто много, а очень много.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алек и Хилария Болдуин

Фото: Getty Images

Последний год был крайне тяжелым для Алека Болдуина. Он по неосторожности застрелил оператора на съемках фильма. После трагедии актер впал в депрессию. Но теперь в его дом пришли и хорошие новости. 38-летняя жена актера преподнесла всем сюрприз: она ждет седьмого ребенка.

Инструктор по йоге Хилария Болдуин написала в Сети: «После многих взлетов и падений за последние несколько лет у нас есть огромный сюрприз: этой осенью появится еще один Болдуин. Мы были почти уверены, что наша семья полная, но сюрпризу мы очень рады. Наш новый малыш — очень яркое пятно в нашей жизни. Благословение и подарок в такие неопределенные времена».

После трагедии, случившейся с мужем, Хилария ушла из социальных сетей. Но теперь она вернулась и будет делиться всеми яркими моментами.

Алек и Хилария с детьми Кармен, Марией, Рафаэлем, Леонардо, Ромео и Эдуардо

Алек и Хилария с детьми Кармен, Марией, Рафаэлем, Леонардо, Ромео и Эдуардо

Фото: Getty Images

Не все беременности давались Хиларии легко. Перед появлением на свет пятого малыша она пережила выкидыш и замершую беременность. Но организм фитнес-инструктора каждый раз быстро восстанавливался.

Кстати, разница между рождением Эдуардо и Люсией — всего полгода. Алек Болдуин с женой не сообщали, что ждут ее. Но однажды на фото Хилария показала, как кормит грудью сразу двух младенцев, и рассказала о пополнении в семье. И лишь полгода спустя она призналась, что малышку родила суррогатная мать.

У Алека Болдуина также есть 26-летняя дочь Айрленд, которую родила его первая жена Ким Бейсингер.

Фото: Getty Images

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