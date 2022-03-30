Сюрприз от молодой жены: 63-летний Алек Болдуин в восьмой раз станет отцом

Последний год был крайне тяжелым для Алека Болдуина. Он по неосторожности застрелил оператора на съемках фильма. После трагедии актер впал в депрессию. Но теперь в его дом пришли и хорошие новости. 38-летняя жена актера преподнесла всем сюрприз: она ждет седьмого ребенка.

Инструктор по йоге Хилария Болдуин написала в Сети: «После многих взлетов и падений за последние несколько лет у нас есть огромный сюрприз: этой осенью появится еще один Болдуин. Мы были почти уверены, что наша семья полная, но сюрпризу мы очень рады. Наш новый малыш — очень яркое пятно в нашей жизни. Благословение и подарок в такие неопределенные времена».

После трагедии, случившейся с мужем, Хилария ушла из социальных сетей. Но теперь она вернулась и будет делиться всеми яркими моментами.