Сюрприз от молодой жены: 63-летний Алек Болдуин в восьмой раз станет отцом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Последний год был крайне тяжелым для Алека Болдуина. Он по неосторожности застрелил оператора на съемках фильма. После трагедии актер впал в депрессию. Но теперь в его дом пришли и хорошие новости. 38-летняя жена актера преподнесла всем сюрприз: она ждет седьмого ребенка.
Инструктор по йоге Хилария Болдуин написала в Сети: «После многих взлетов и падений за последние несколько лет у нас есть огромный сюрприз: этой осенью появится еще один Болдуин. Мы были почти уверены, что наша семья полная, но сюрпризу мы очень рады. Наш новый малыш — очень яркое пятно в нашей жизни. Благословение и подарок в такие неопределенные времена».
После трагедии, случившейся с мужем, Хилария ушла из социальных сетей. Но теперь она вернулась и будет делиться всеми яркими моментами.
Фото: Getty Images
Не все беременности давались Хиларии легко. Перед появлением на свет пятого малыша она пережила выкидыш и замершую беременность. Но организм фитнес-инструктора каждый раз быстро восстанавливался.
Кстати, разница между рождением Эдуардо и Люсией — всего полгода. Алек Болдуин с женой не сообщали, что ждут ее. Но однажды на фото Хилария показала, как кормит грудью сразу двух младенцев, и рассказала о пополнении в семье. И лишь полгода спустя она призналась, что малышку родила суррогатная мать.
У Алека Болдуина также есть 26-летняя дочь Айрленд, которую родила его первая жена Ким Бейсингер.
Фото: Getty Images