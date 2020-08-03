Румяные щеки, детский взгляд: как выглядела самая «горячая» блондинка 1980-х Ким Бейсингер в начале карьеры
Фото: East News
Кимила Энн Бейсингер родилась 8 декабря 1953 года в Атенсе (штат Джорджия, США) в семье финансового консультанта и манекенщицы. В 17 лет девушка, которую через некоторое время назовут секс-символом Голливуда, стала «Мисс Джорджия», начала строить карьеру в модельном бизнесе и параллельно постигать азы актерского мастерства. Уже в 1978 году на экраны вышел первый фильм с ее участием — лента «Портрет очарования».
Фото: кадр из фильма
В 1981 году на съемках «Тяжелой страны» актриса познакомилась с художником-гримером Роном Бриттоном, который впоследствии стал ее мужем. Супруг оказался весьма ревнивым, запрещал актрисе сниматься, но при этом позволял себе жить на ее заработок, а во время развода затребовал с Ким алименты (и суд обязал Бейсингер выплачивать Бриттону по $8000 ежемесячно). Тяжелое эмоциональное потрясение привело к стрессу и попыткам актрисы заглушить его алкоголем и запрещенными веществами.
Румяные щеки, пухлые губы, пронзительно-наивный, детский взгляд зеленых глаз и пышная копна волос пшеничного цвета — эта красотка была достойна самых ярких образов. Роль подруги Джеймса Бонда (в исполнении Шона Коннери) в фильме «Никогда не говори «никогда»» открыла 30-летней Ким дорогу в большое кино. Как говорил о Бейсингер один из именитых американских продюсеров, в ней сочетаются внешность Мэрилин Монро и талант Мэрил Стрип.
Фото: East News
После выхода очередной серии бондианы о Ким Бейсингер заговорили как о новом секс-символе Голливуда, а роль Элизабет МакГроу в эротической мелодраме «Девять с половиной недель» еще сильнее укрепила этот статус. Несмотря на то, что фильм не стал кассовым хитом, Бейсингер, номинированная на антипремию «Золотая малина» как худшая актриса, получила большие дивиденды от продаж картины на видеокассетах.
Фото: East News
В 1989 году актриса сыграла подругу Бэтмана в одноименном фильме Тима Бертона. Роль Вики Вейл оказалась для Ким Бейсингер судьбоносной — после выхода «Бэтмана» голливудский актер Алек Болдуин влюбился в красавицу-блондинку и сделал все возможное, чтобы оказаться с ней на съемочной площадке фильма «Привычка жениться».
Итальянские страсти, выяснение отношений и едва не сорванные съемки закончились по-голливудски — предложением руки и сердца. В 1993 году Ким Бейсингер вышла замуж за Алека Болдуина, а через два года у пары родилась дочь Айрленд.
Фото: East News
Рождение ребенка практически не отразилось на стройной фигуре 41-летней актрисы — в 1997 году Ким сыграла роль женщины легкого поведения в фильме «Секреты Лос-Анджелеса». Образ Линн Брэйкен принес Бейсингер «Оскар» и «Золотой глобус» как лучшей актрисе второго плана. Стоит отметить, что в «Секретах Лос-Анджелеса» зритель увидел уже не секс-символа 80-х, а роскошную кинодиву, красота и стать которой заставляли забыть о ее возрасте.
Фото: кадр из фильма
После развода с Болдуином Бейсингер пустилась во все тяжкие — в 2002 году закрутила роман с Эминемом, роль мамы которого исполнила в фильме «8 миля». А в 2014 году актрису «застукали» со стилистом-парикмахером Митчем Стоуном, ради которого, по слухам, Ким решилась сделать пластическую операцию.
Фото: East News
Многие пластические хирурги и косметологи высказывали свои предположения относительно того, как Ким Бейсингер сохраняет свою красоту. Актрисе приписывают блефаропластику (коррекцию век), многочисленные инъекции ботокса и филлеров, подтяжки лица. Но, как бы то ни было, в свои годы Ким Бейсингер выглядит просто роскошно.
Фото: ImagePressAgency/face to face/Globallookpress
Одними из последних фильмов с участием Ким Бейсингер стали вторая и третья части «Пятидесяти оттенков серого», в которых актриса сыграла бывшую возлюбленную главного героя саги. По словам голливудской звезды, она согласилась на съемки только из-за дочери Айрленд: «Единственная причина, по которой я согласилась на роль, — уговоры Айрленд. Она читала книги и сказала мне: «Мам, ты должна это сделать, твой персонаж — это очень сильная женщина». Я сначала подумала: «Нет, это не для меня». Но позже осознала, что эта героиня — яркая личность, женщина, которая очень рано ощутила свое могущество. И мне не надо читать книги, чтобы понять ее».
О том, как со временем меняется внешность знаменитостей, читайте в нашей постоянной рубрике «Было-стало».
Фото: Global Look Press, East News, Getty Images, кадры из фильмов
Видео: YouTube
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