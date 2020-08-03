Румяные щеки, детский взгляд: как выглядела самая «горячая» блондинка 1980-х Ким Бейсингер в начале карьеры

В 1981 году на съемках «Тяжелой страны» актриса познакомилась с художником-гримером Роном Бриттоном, который впоследствии стал ее мужем. Супруг оказался весьма ревнивым, запрещал актрисе сниматься, но при этом позволял себе жить на ее заработок, а во время развода затребовал с Ким алименты (и суд обязал Бейсингер выплачивать Бриттону по $8000 ежемесячно). Тяжелое эмоциональное потрясение привело к стрессу и попыткам актрисы заглушить его алкоголем и запрещенными веществами.

Румяные щеки, пухлые губы, пронзительно-наивный, детский взгляд зеленых глаз и пышная копна волос пшеничного цвета — эта красотка была достойна самых ярких образов. Роль подруги Джеймса Бонда (в исполнении Шона Коннери) в фильме «Никогда не говори «никогда»» открыла 30-летней Ким дорогу в большое кино. Как говорил о Бейсингер один из именитых американских продюсеров, в ней сочетаются внешность Мэрилин Монро и талант Мэрил Стрип.