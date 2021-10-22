Алек Болдуин на съемках вестерна случайно застрелил оператора и серьезно ранил режиссера

Власти штата занимаются обстоятельствами дела, а съемки фильма приостановлены. Алек Болдуин является сопродюсером картины и играет одну из главных ролей.

Убитая Галина Хатчинс родом из Украины. Девушка выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику на Украине, а позже перебралась в Лос-Анджелес, где стала учиться и работать в кино.

После инцидента актера видели в слезах около офиса местного шерифа полиции, сообщает The Mirror.

Алек Болдуин — известный голливудский актер, удостоенный премии «Эмми», имеет успешную карьеру в кино, театре и на телевидении. 9 лет был женат на актрисе Ким Бейсингер, которая подарила ему дочь Ирландию. Вторая супруга артиста, тренер по йоге Хилария Болдуин, родила мужу шестерых детей.