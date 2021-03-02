Алек Болдуин и Хилари Томас спустя полгода после рождения сына снова стали родителями
Фото: instagram.com/hilariabaldwin
62-летний актер живет в браке с Томас девятый год. Это уже шестой наследник, которого подарила Болдуину его 37-летняя супруга. При этом парадокс в том, что случилось это всего через полгода после рождения пятого малыша.
Молодая мама опубликовала фотографию со своими детьми. Она лежит на кровати вместе с шестью малышами. Как вопреки природе паре удалось родить мальчика спустя шесть месяцев, остается загадкой. Представитель семьи не стал комментировать это СМИ.
Напомним, Болдуин женился на Хилари в 2012 году. Актер и фитнес-инструктор сразу рассказали, что хотят много детей. И малыши стали у них рождаться один за другим. Вместе они воспитывают семилетнюю Кармен и четверых сыновей: пятилетнего Рафаэля, четырехлетнего Леонардо, двухлетнего Ромео и шестимесячного Эдуардо. У Алека от первого брака (с актрисой Ким Бейсингер) есть взрослая дочь — 27-летняя Айленд.
В рождественскую неделю Хилария Болдуин поделилась с подписчиками милым семейным фото, для которого нарядила мужа и детей в одинаковые яркие пижамы.
Фото: Instagram/@hilariabaldwin
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