«18-летняя девушка с 24-летним стажем»: Жасмин удивила фанатов фотографией со взрослым сыном

42-летняя Жасмин поздравила с днем рождения старшего сына Михаила — ему исполнилось 23 года. «С днем рождения, мой первый блинчик, который вышел совсем даже не комом, с днем рождения, любимый сын. 23 - прекрасный возраст, когда перед тобой открыты все дороги, и я очень желаю тебе найти среди них именно твой верный путь. Спасибо тебе за то, что научил меня быть мамой: нежной и строгой, заботливой и дающей свободу, мамой-генералом, когда это нужно было, и мамой-другом сейчас, когда ты вырос. Люблю!», — посвятила певица сыну трогательные строки.