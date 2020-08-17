«18-летняя девушка с 24-летним стажем»: Жасмин удивила фанатов фотографией со взрослым сыном
Фото: www.instagram.com/jasmin/
42-летняя Жасмин поздравила с днем рождения старшего сына Михаила — ему исполнилось 23 года. «С днем рождения, мой первый блинчик, который вышел совсем даже не комом, с днем рождения, любимый сын. 23 - прекрасный возраст, когда перед тобой открыты все дороги, и я очень желаю тебе найти среди них именно твой верный путь. Спасибо тебе за то, что научил меня быть мамой: нежной и строгой, заботливой и дающей свободу, мамой-генералом, когда это нужно было, и мамой-другом сейчас, когда ты вырос. Люблю!», — посвятила певица сыну трогательные строки.
Подписчики в комментариях удивились насколько молодо Жасмин выглядит рядом с таким взрослым сыном.
«Спасибо всем за поздравления в адрес моего Миши. Многие спрашивали под предыдущим постом, сколько же мне лет, если сыну 23? Ну, друзья мои, я же самая обычная 18-летняя девушка. Просто с 24-летним стажем», — отшутилась артистка.
Всего у Жасмин трое детей. Старшего сына она родила в первом браке с предпринимателем Вячеславом Семендуевым, а дочь Маргариту и сына Мирона — будучи замужем за предпринимателем и политиком из Молдовы Иланом Шором.
Фото и видео: Instagram Жасмин
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