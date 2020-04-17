4-летний сын Жасмин изобрел новый вид «массажа» и испытал его на старшем брате: забавное видео

Певица Жасмин показала в Instagram, как развлекаются ее дети: 22-летний Михаил, 8-летняя Маргарита и Мирон, которому в апреле исполнится 4 года.

«Мирон на карантине тестирует на брате новый тип массажа, пока все живы, но я на всякий случай стараюсь не принимать при маленьком терминаторе лежачее положение», — подписала артистка забавное видео с детьми.