4-летний сын Жасмин изобрел новый вид «массажа» и испытал его на старшем брате: забавное видео
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Певица Жасмин показала в Instagram, как развлекаются ее дети: 22-летний Михаил, 8-летняя Маргарита и Мирон, которому в апреле исполнится 4 года.
«Мирон на карантине тестирует на брате новый тип массажа, пока все живы, но я на всякий случай стараюсь не принимать при маленьком терминаторе лежачее положение», — подписала артистка забавное видео с детьми.
«Испытание для бедных детей, весна, тепло, а они в заточении. Это хорошо у кого частный сектор, а квартиры — это просто тюрьмы», «Как весело у вас!», «Сара, он же старшему брату все органы отдавит такими прыжками», «Бедный Миша, малыши отрываются по полной», «Оригинальная методика массажа», — прокомментировали подписчики Жасмин.
Напомним, старшего сына Жасмин родила в первом браке с предпринимателем Вячеславом Семендуевым, а младших — в браке с молдавским политиком Иланом Шором.
Фото и видео: Instagram
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