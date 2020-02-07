«Люблю, моя принцесса»: Жасмин поздравила дочь с 8-летием и показала нежные фото с ней

«С днем рождения маленькую принцессу Маргариточку! Пусть всегда будет здоровой и счастливой! Пусть растет умницей и красавицей», — поздравила Алсу. «Поздравляю тебя, мамочка! Пусть Маргаритка растет такой же доброй, нежной, озорной, красавицей, гордостью своих родителей!», — присоединилась Татьяна Навка.

«Счастья красавице», «Какая же она у вас прелесть», «С днем рождения, счастье! Здоровья ей крепчайшего, безграничного счастья, удачи, успехов всегда и во всем!», — поздравили подписчики Жасмин.

Напомним, у Жасмин трое детей: 22-летний Михаил, 8-летняя Маргарита и 3-летний Мирон.