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«Люблю, моя принцесса»: Жасмин поздравила дочь с 8-летием и показала нежные фото с ней

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Жасмин и Маргарита Шор

Фото: Instagram

Певица посвятила единственной дочке трогательный пост в Instagram, в котором назвала Маргариту своей лучшей маленькой подружкой.

Дочь певицы Жасмин и молдавского бизнесмена Илана Шора — Маргарита — отмечает день рождения. Артистка поздравила дочку в социальной сети, посвятила ей теплые слова и показала нежные совместные фото.

«С днем рождения, моя любимая малышка, мое отражение, моя частичка, моя смешинка и озорнинка, моя хранительница секретов и моя болтушка, моя принцесса и капризуля, моя маленькая лучшая подружка, моя доченька, моя Маргариточка! Счастье, что 8 лет назад ты у нас появилась. Люблю!», — написала Жасмин.

Маргарита и Мирон

Фото: Instagram

«С днем рождения маленькую принцессу Маргариточку! Пусть всегда будет здоровой и счастливой! Пусть растет умницей и красавицей», — поздравила Алсу. «Поздравляю тебя, мамочка! Пусть Маргаритка растет такой же доброй, нежной, озорной, красавицей, гордостью своих родителей!», — присоединилась Татьяна Навка.

«Счастья красавице», «Какая же она у вас прелесть», «С днем рождения, счастье! Здоровья ей крепчайшего, безграничного счастья, удачи, успехов всегда и во всем!», — поздравили подписчики Жасмин.

Напомним, у Жасмин трое детей: 22-летний Михаил, 8-летняя Маргарита и 3-летний Мирон.

Фото и видео: Instagram

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