Сын предложил Максиму Галкину прятаться от папарацци в глубоких ямах

«Гарри о насущном))) а Лиза о Высоком», «Детки плохого не посоветуют)))) Видно и их уже достали))», «Максим копайте, копайте, но мне кажется папарацци вас откапают», «Гарри так похож на Максима! Мимика, манера говорить! Чудесный ребенок!», «Гарри - умняха...разрешил проблему века!», - написали Максиму Галкину в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

Во время летнего отпуска Максим с детьми устраивают себе разнообразные развлечения. Так, артист с детьми лазает по веревочным городкам, соревнуется в скорости на велосипедах и скейтах. А еще Гарри недавно пробовал звонить в церковные колокола.