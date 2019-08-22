Сын предложил Максиму Галкину прятаться от папарацци в глубоких ямах

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми практически все лето проводят в Прибалтике, в Юрмале.
Артист показал подписчикам в Instagram, как отдыхает с Лизой и Гарри на пляже. Там во время игр сын предложил отцу своеобразный способ прятаться от папарацци.
«Гарри о насущном))) а Лиза о Высоком», «Детки плохого не посоветуют)))) Видно и их уже достали))», «Максим копайте, копайте, но мне кажется папарацци вас откапают», «Гарри так похож на Максима! Мимика, манера говорить! Чудесный ребенок!», «Гарри - умняха...разрешил проблему века!», - написали Максиму Галкину в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
Во время летнего отпуска Максим с детьми устраивают себе разнообразные развлечения. Так, артист с детьми лазает по веревочным городкам, соревнуется в скорости на велосипедах и скейтах. А еще Гарри недавно пробовал звонить в церковные колокола.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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