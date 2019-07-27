Лиза делает папе массаж, а Гарри катается на велосипеде: Максим Галкин показал, как его дети проводят время в Юрмале

Максим Галкин продолжает рассказывать и показывать, как он, Алла Борисовна Пугачева и их дети отдыхают в Юрмале. Несколькими часами ранее шоумен опубликовал расслабленное фото с женой, а теперь — похвастался, как дочь делает ему массаж.

«Лиза и ее волшебные руки», — прокомментировал он.

В сториз Максима, тем временем, можно увидеть, как его сын Гарри катается на велосипеде по морскому берегу.