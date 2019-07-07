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«Ладно Гарри, а я-то куда?»: Максим Галкин принял участие в экстремальных развлечениях сына

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Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Фото: Instagram Максима Галкина
Телеведущий показал, как развлекаются его дети.

«Чем старше дети, тем экстремальнее путь беспокоящихся о них», — подписал телеведущий Максим Галкин новый видеоролик в блоге.

Пользователи Сети пришли в восторг от необычных забав Лизы и Гарри Галкиных: «Так недолго и в аэротрубу за Гарриком попасть 🤗 и летать научиться 👍 Дети же ничего не боятся, всё хотят попробовать! С детьми проживаешь ещё одну жизнь, полную приключений», «Классные детки!!! Папа, крепись, это только начало, дальше - больше!», «Это только с земли просто детям говорить: Ну давай, шагай! Цепляйся! Подтягивайся!)) А как сам залезешь, понимаешь, как все не просто», «Прекрасный отдых с детьми : проживать детство и его забавы вновь и вновь!!!», «Здорово! А так когда ещё на дереве бы пришлось посидеть Вам!», «Семья экстремалов🔥🔥🔥 Максим, Ваши дети всеми видами транспорта уже умеют управлять», «Молодцы, детишки, бесстрашные».

Напомним, несколько дней назад Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми уехали в Юрмалу. Шоумен показал подписчикам видео, как его семья здоровается с Балтийским морем.

Больше о детях Максима Галкина и Аллы Пугачевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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