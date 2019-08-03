«Я тебя всегда обгоняю»: Гарри Галкин превзошел отца в велоспорте

Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой по традиции отправилась отдыхать в Юрмалу. Несмотря на то, что у шоумена плотный гастрольный график на балтийском побережье, свободное от концертов время Максим проводит с любимой супругой и детьми, о чем с удовольствием рассказывает в блоге. Мужская половина звездной семьи часто устраивает велопрогулки. Несколько часов назад Галкин-старший признался, что пятилетний сын уже дает ему фору.