«Я тебя всегда обгоняю»: Гарри Галкин превзошел отца в велоспорте

Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой по традиции отправилась отдыхать в Юрмалу. Несмотря на то, что у шоумена плотный гастрольный график на балтийском побережье, свободное от концертов время Максим проводит с любимой супругой и детьми, о чем с удовольствием рассказывает в блоге. Мужская половина звездной семьи часто устраивает велопрогулки. Несколько часов назад Галкин-старший признался, что пятилетний сын уже дает ему фору.
Отметим, что Максим с сыном – частые гости веревочного городка в парке – телеведущий часто делится видео о покорении полосы препятствий над землей, процессом съемки которых руководят Лиза с мамой.
А вы любите активный отдых?
Больше о дружной семье Максима Галкина вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!