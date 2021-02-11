Сын Плющенко и Рудковской прошел очередную психиатрическую экспертизу

«Вся жизнь — борьба» — написала в недавнем посте в Instagram Яна Рудковская. Действительно, сейчас в жизни продюсера идет борьба за репутацию ее сына от Евгения Плющенко.

Летом 2020 года один из Telegram-каналов, а затем и известное СМИ приписали сыну фигуриста и светской львицы Саше болезнь — синдром Аспергера. 46-летняя продюсер не стала терпеть нападки на ребенка и встала на тропу войны, обратившись в правоохранительные органы. Звездная семья хочет добиться сурового наказания за клевету на мальчика.

История активно развивается. На данный момент Гном Гномыч прошел повторную психиатрическую экспертизу, которая подтвердила отсутствие у юного спортсмена и блогера каких-либо психических расстройств.