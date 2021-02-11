Сын Плющенко и Рудковской прошел очередную психиатрическую экспертизу
Фото: Instagram
«Вся жизнь — борьба» — написала в недавнем посте в Instagram Яна Рудковская. Действительно, сейчас в жизни продюсера идет борьба за репутацию ее сына от Евгения Плющенко.
Летом 2020 года один из Telegram-каналов, а затем и известное СМИ приписали сыну фигуриста и светской львицы Саше болезнь — синдром Аспергера. 46-летняя продюсер не стала терпеть нападки на ребенка и встала на тропу войны, обратившись в правоохранительные органы. Звездная семья хочет добиться сурового наказания за клевету на мальчика.
История активно развивается. На данный момент Гном Гномыч прошел повторную психиатрическую экспертизу, которая подтвердила отсутствие у юного спортсмена и блогера каких-либо психических расстройств.
«В рамках уголовного дела наш ребенок прошел все медицинские экспертизы, чтобы ни одна мразь не могла написать гадость о здоровье нашего сына!» — жестко высказалась Рудковская в одном из новых постов своего блога.
Напомним, что на днях Яна Рудковская, Евгений и Александр Плющенко вместе с Ольгой Бузовой устроили в Москве заезд на фигурных коньках по ледовому стадиону звездной семьи. Компания сделала совместную фотографию, а затем продюсер показала, как Ольга знакомится с подопечными школы.
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Фото: Instagram / @rudkovskayaofficial, @gnomgnomych
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