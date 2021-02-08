8 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

После продолжительных новогодних каникул звезды продолжают путешествовать одни или вместе с детьми. Тиктокерша Дина Слева предпочла для отдыха Алтай. Блогерша устроила эффектную фотосессию в одном мини и с игрушкой в руках на ледяном озере. Юлия Барановская, которая только летом объездила весь Алтай, отправилась в феврале в Мурманск. Вместе с детьми они прибыли в Териберку, чтобы насладиться красотой Северного сияния.

Яна Рудковская, Евгений и Александр Плющенко вместе с Ольгой Бузовой устроили в Москве заезд на фигурных коньках по ледовому стадиону звездной семьи. Компания сделала совместную фотографию, а затем продюсер показала, как Ольга знакомится с подопечными школы.