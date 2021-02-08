8 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
После продолжительных новогодних каникул звезды продолжают путешествовать одни или вместе с детьми. Тиктокерша Дина Слева предпочла для отдыха Алтай. Блогерша устроила эффектную фотосессию в одном мини и с игрушкой в руках на ледяном озере. Юлия Барановская, которая только летом объездила весь Алтай, отправилась в феврале в Мурманск. Вместе с детьми они прибыли в Териберку, чтобы насладиться красотой Северного сияния.
Яна Рудковская, Евгений и Александр Плющенко вместе с Ольгой Бузовой устроили в Москве заезд на фигурных коньках по ледовому стадиону звездной семьи. Компания сделала совместную фотографию, а затем продюсер показала, как Ольга знакомится с подопечными школы.
Лена Темникова решила выбраться из загородного дома на новом электромобиле, а Кристина Орбакайте наоборот предпочла остаться в теплой уютной квартире и устроить фотосессию. Поклонники певицы сравнили ее со звездной мамой Аллой Пугачевой, назвав ее точной копией.
Стефания Маликова продемонстрировала обновленные после ухода пышные локоны. Дочь известного исполнителя нередко делится впечатляющими селфи, сделанными в домашних условиях.
Регина Тодоренко предстала с неожиданной прической — малиновым каре с пышными кудрями. К неожиданному бьюти-образу она добавила черное кружевное платье и огромную шляпу.
Светлана Лобода и Тимати не перестают делиться кадрами из отпусков за границей. Так, певица похвасталась кадром на фоне заснеженных гор. Внимательные поклонники рассмотрели на руке певицы заветное кольцо с огромным бриллиантом.
Рэпер же для отпуска предпочел компанию своей дочери Алисы. Вместе с ней на частном лайнере Тимати вылетел в Майами, где они остановились в собственных апартаментах с видом на океан.
Фото и видео: Instagram
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