Сын Рудковской и Плющенко пожаловался на постоянные съемки: «Мне это не нравится»

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не любит сниматься в роликах и фотосессиях мамы. Такое заявление 7-летний Саша Плющенко сделал в эфире программы Максима Галкина «Сегодня вечером». Яна Рудковская действительно ежедневно производит контент с помощью своего сына как для своего аккаунта в соцсетях, так и для страницы мальчика. Еще два года назад пользователи беспокоились за самочувствие ребенка, которого с малых лет заставляют столько работать.