Сын Рудковской и Плющенко пожаловался на постоянные съемки: «Мне это не нравится»
Фото: Instagram
Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не любит сниматься в роликах и фотосессиях мамы. Такое заявление 7-летний Саша Плющенко сделал в эфире программы Максима Галкина «Сегодня вечером». Яна Рудковская действительно ежедневно производит контент с помощью своего сына как для своего аккаунта в соцсетях, так и для страницы мальчика. Еще два года назад пользователи беспокоились за самочувствие ребенка, которого с малых лет заставляют столько работать.
Да все мама да мама, сниматься да сниматься. Мне это не нравится, неинтересно, причем долго. Завтра еще надо снимать, а у меня выходной,
— признался Саша в интервью Максиму Галкину. При этом мальчик добавил, что освободившееся от съемок время он бы хотел потратить на фигурное катание, ему действительно нравятся тренировки, а в будущем по количеству титулов он хочет обойти знаменитого отца. Недавно Яна Рудковская показала, как Саша ухаживает за младшим братом Арсением, появившимся на свет полтора месяца назад.
Фото и видео: @rudkovskayaofficial, @gnomgnomych/Instagram
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