Сын Алибасова — о здоровье отца и его жены: «Отобрали телефон, заперли в комнате»

Как сообщает издание StarHit, сын продюсера утверждает, что срыв произошел после новогодних праздников, и винит во всем Лидию Федосееву-Шукшину. По словам Бари-младшего, она и отец много пили: «Я нашел 16 бутылок вина за 7 семь дней! Но там же была Лидия Николаевна! Отцу даже капли нельзя, и она это знает».

Врачи отпустили Бари Алибасова из клиники по просьбе руководства программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия-1», чтобы тот поучаствовал в съемках. Как оказалось, сам шоумен не винит жену. По его мнению, все было хорошо, пока не приехал его PR-директор Вадим Горжанкин: «Новогодние праздники я как хотел, так и получил. Провел их со своей любимой женщиной — Лидией Николаевной. Брызги шампанского лились на Новый год. После того как Лида уехала, приехал Горжанкин, предлагал выпить водку и подписать какие-то документы».

А теперь, по мнению Алибасова, Лидия не может его навещать, так как дочь Ольга ее буквально не выпускает из квартиры. Бари-младший подтвердил эту информацию: «У Лидии Николаевны отобрали телефон, заперли ее в комнате, чтобы она не оказалась с отцом».