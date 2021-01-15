Светлана Зейналова устроила дома караоке с маленькой дочкой: «Ращу артистку»

Поклонники телеведущей не заставили себя ждать и осыпали ее комплиментами, отметив, что она самая красивая и позитивная и что с ней приятно начинать утро.

Светлана Зейналова растит двух дочек: у Вероники есть старшая сестра, 12-летняя Александра. Отцом девочки является первый муж телеведущей, Алексей Глазатов, с которым она познакомилась на радио, где он работал. Когда Саше было 1,5 года, ей поставили диагноз аутизм. Тогда Светлана, по ее словам, была в шоке от услышанного. Недавно в интервью она призналась, что несколько лет была в ступоре из-за диагноза дочери, тяжести ситуации придал уход мужа из семьи. Но после она дала себе установку переставать грустить.

Младшую дочь ведущая родила весной 2018-го от бывшего сожителя Дмитрия Ленского. Но их отношения не были долгими. Несколько месяцев назад она рассказала, что вновь свободна. «Он давил на меня, пытался меня сломить, подстроить под себя. Но я сама сильная и кого хочешь сломаю», — объясняла Светлана причину расставания с отцом своего ребенка.