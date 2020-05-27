Светлана Зейналова трогательно поздравила младшую дочь с днем рождения: «Родилась моя канарейка»
Фото: Instagram
В семье телеведущей Светланы Зейналовой праздник: 2 года исполнилось ее младшей дочери Веронике. Счастливая мать трогательно поздравила малышку в социальной сети.
«Ровно в 5.08 весом в 2160 гр. родилась моя канарейка. Маленькая, верткая, вредная, яркая, хитрая, сообразительная, взрывная, громкая моя любимая Кровопиюшка, как мы ее ласково называем. Всеми командует. Всеми управляет. Ногой топает. Никогда не хочет есть, и, только увидев мои слезы, снисходит до каши. Кое-как набрали 10 кило. Зато умеет кувыркаться, карабкаться на самые сложные и опасные объекты, а самое главное — целоваться! И когда она меня целует, все, считай, пропала. Я боюсь за нее каждый миг, люблю ее каждый миг. Она такая хрупкая, нежная и шальная. С днем рождения, моя птичка! Дай бог тебе здоровья и яркой долгой счастливой жизни! Я, может, и не лучшая мать, но я буду очень стараться!», — написала Светлана Зейналова в Instagram.
«Поздравляю птичку и маму», «Светлана, поздравляю! Здоровья, сил вам и счастья вам и семье!», «С днем рождения, малышка! Расти на радость всем! Будь счастлива!», «С днем рождения! Безлимитного счастья!», «Поздравляю вас с вашим праздником! Вероничке здоровья, успехов во всем и самого лучшего и светлого!», — написали в комментариях поклонники семьи телеведущей.
Несколько месяцев назад 43-летняя Светлана Зейналова рассталась с отцом Вероники, который был намного моложе нее. Причиной разлада в семье телеведущая назвала желание Дмитрия изменить ее под себя. «Я сильнее любого мужчины», — отметила она тогда.
У Светланы Зейналовой есть и старшая дочь Саша — особенная девочка, которую она родила будучи в первом браке.
Фото и видео: Instagram
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