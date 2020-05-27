Светлана Зейналова трогательно поздравила младшую дочь с днем рождения: «Родилась моя канарейка»

«Поздравляю птичку и маму», «Светлана, поздравляю! Здоровья, сил вам и счастья вам и семье!», «С днем рождения, малышка! Расти на радость всем! Будь счастлива!», «С днем рождения! Безлимитного счастья!», «Поздравляю вас с вашим праздником! Вероничке здоровья, успехов во всем и самого лучшего и светлого!», — написали в комментариях поклонники семьи телеведущей.

Несколько месяцев назад 43-летняя Светлана Зейналова рассталась с отцом Вероники, который был намного моложе нее. Причиной разлада в семье телеведущая назвала желание Дмитрия изменить ее под себя. «Я сильнее любого мужчины», — отметила она тогда.

У Светланы Зейналовой есть и старшая дочь Саша — особенная девочка, которую она родила будучи в первом браке.