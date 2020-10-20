Светлана Зейналова трогательно поздравила особенную дочь с 12-летием: «Она научила меня жизни»

«20.10.2008 ровно в 22.20 мы вышли в открытый космос. Без скафандра и спецподготовки. Мы вообще не знали, что делать друг с другом, как дальше жить и куда бежать, и до сих пор нащупываем способы и пути понимания друг друга. Но одно было понятно с первого взгляда в тот день: безусловная, абсолютная, 100%-я, круглосуточная, иногда мучительная, иногда космически прекрасная любовь! — написала Светлана в Instagram.

Как мы ругаемся? мама дорогая! А как мы миримся? мама дорогая! Думаю, соседи в шоке. Мы обе дамы темпераментные и очень похожие по характеру. Но нет ничего прекрасней в мире, чем вечером забраться вместе в кровать, переплестись ногами и шептать друг другу глупости и нежности.

Она научила меня жизни. Объяснила, что хорошо и что плохо. Чем надо пренебречь и что самое важное на свете. Какая же глупая я была! Может, и сейчас не умнее, но очень стараюсь. Она сделала меня сильной. Сильнее, чем я бы хотела, но... так вышло. И наша "особенная" жизнь мне нравится, я к ней привыкла, она меня сформировала и научила видеть мир иными глазами. И мы еще всех удивим! Вот увидите!

Может, я и не лучшая в мире мать, но я стремлюсь соответствовать. С днем рождения меня и Сашу! В этот день мы родились обе! И родилась моя новая жизнь».

Сашу Светлана Зейналова родила, когда была замужем за бывшим программным директором «Радио Maximum» Алексеем Глазатовым. Вторая дочь телеведущей появилась, когда Светлана была в отношениях с мужчиной по имени Дмитрий. Но после нескольких лет отношений Зейналова отправила его «в отставку», признавшись, что он ломал ее и подстраивал под себя.