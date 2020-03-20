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Светлана Лобода в кружевах и с ретро-укладкой очаровала фанатов своей красотой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода

Фото: Starface

Певица поделилась с подписчиками красивым фото и рассказала о своей фамилии.

37-летняя Светлана Лобода опубликовала в Instagram красивую фотографию, на которой позирует в кружевном пеньюаре и с ретро-кладкой с крупными кудрями и очаровала поклонников красотой.

Артистка рассказала в посте, что гордится своей фамилией, которую превратила в бренд.

«С детства мне казалось, что имя Светлана не мое... Нет в нем того бунтарского духа, который был мне всегда присущ. В школе меня начали называть по фамилии, и я была этому очень рада, так как считала ее емкой и громкой. По сей день меня спрашивают настоящая ли фамилия — Лобода. А я очень горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца брендом!», — написала Светлана.

«Вы обворожительны!, «Красота», «Бесподобно красивая, как всегда», — написали комплименты Светлане Лободе.

После премьеры клипа «Новый Рим» поклонники назвали Светлану Лободу очаровательным пришельцем. После критиковали ее за увлечение фотошопом и хвалили за красоту сестру и маму артистки.

Фото и видео: Instagram, Starface

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