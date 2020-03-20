Светлана Лобода в кружевах и с ретро-укладкой очаровала фанатов своей красотой

37-летняя Светлана Лобода опубликовала в Instagram красивую фотографию, на которой позирует в кружевном пеньюаре и с ретро-кладкой с крупными кудрями и очаровала поклонников красотой.

Артистка рассказала в посте, что гордится своей фамилией, которую превратила в бренд.

«С детства мне казалось, что имя Светлана не мое... Нет в нем того бунтарского духа, который был мне всегда присущ. В школе меня начали называть по фамилии, и я была этому очень рада, так как считала ее емкой и громкой. По сей день меня спрашивают настоящая ли фамилия — Лобода. А я очень горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца брендом!», — написала Светлана.