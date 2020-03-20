Светлана Лобода в кружевах и с ретро-укладкой очаровала фанатов своей красотой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
37-летняя Светлана Лобода опубликовала в Instagram красивую фотографию, на которой позирует в кружевном пеньюаре и с ретро-кладкой с крупными кудрями и очаровала поклонников красотой.
Артистка рассказала в посте, что гордится своей фамилией, которую превратила в бренд.
«С детства мне казалось, что имя Светлана не мое... Нет в нем того бунтарского духа, который был мне всегда присущ. В школе меня начали называть по фамилии, и я была этому очень рада, так как считала ее емкой и громкой. По сей день меня спрашивают настоящая ли фамилия — Лобода. А я очень горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца брендом!», — написала Светлана.
«Вы обворожительны!, «Красота», «Бесподобно красивая, как всегда», — написали комплименты Светлане Лободе.
После премьеры клипа «Новый Рим» поклонники назвали Светлану Лободу очаровательным пришельцем. После критиковали ее за увлечение фотошопом и хвалили за красоту сестру и маму артистки.
Фото и видео: Instagram, Starface
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