Светлану Лободу затравили за слишком длинные ноги: «С фотошопом перебор»
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Фото: Instagram Светланы Лободы
Коронавирус внес изменения в жизни многих людей, Светлана Лобода не стала исключением — находясь на карантине, она публикует красивые фотографии с отдыха.
«Как в жизни все неоднозначно. Теперь любой отдых нам кажется сказкой... смотрю на фото с январских каникул и меня одолевает счастье.... П.с.: Сижу дома, смотрю фильмы, занимаюсь детками слушаю лекции», — сообщила она.
«Какая фигура! Огонь», «Боже, и создал же Бог такую красоту», «Вот это длинна ног», «Тонкая звонкая», — обсуждают фигуру Светланы в комментариях, однако в натуральность ее завидных форм поверили не все.
«Почему ты такая длинная??», «Ого....ноги....отфотошопила», «Только не пойму зачем так искажать фигуру», «Света вы женщина с красивой фигурой и стройными длинными ногами. Зачем этот цирк с удлинением??? Только идиот не заметит искусственность и непропорциональность», «С фотошопом перебор», «Зачем так ноги фотошопить... откуда у тебя они такие длинные», — ругают звезду в комментариях.
«Где удлинили?», «Ну я была на концерте. Линейкой конечно не мерила. Но она не коротышка. Ну и если даже удлинила? Это запрещено?», «Фотограф прилег», «Послушайте, если у Вас толстые, коротенькие ножки, сколько угодно фотошопьте таких не будет», — защищают певицу поклонники.
А как считаете вы, есть ли фотошоп на снимках? И имеют ли звезды право улучшать свои параметры в специальных программах?
Фото и видео: Instagram
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