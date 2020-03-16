Светлану Лободу затравили за слишком длинные ноги: «С фотошопом перебор»

«Какая фигура! Огонь», «Боже, и создал же Бог такую красоту», «Вот это длинна ног», «Тонкая звонкая», — обсуждают фигуру Светланы в комментариях, однако в натуральность ее завидных форм поверили не все.

«Почему ты такая длинная??», «Ого....ноги....отфотошопила», «Только не пойму зачем так искажать фигуру», «Света вы женщина с красивой фигурой и стройными длинными ногами. Зачем этот цирк с удлинением??? Только идиот не заметит искусственность и непропорциональность», «С фотошопом перебор», «Зачем так ноги фотошопить... откуда у тебя они такие длинные», — ругают звезду в комментариях.

«Где удлинили?», «Ну я была на концерте. Линейкой конечно не мерила. Но она не коротышка. Ну и если даже удлинила? Это запрещено?», «Фотограф прилег», «Послушайте, если у Вас толстые, коротенькие ножки, сколько угодно фотошопьте таких не будет», — защищают певицу поклонники.

А как считаете вы, есть ли фотошоп на снимках? И имеют ли звезды право улучшать свои параметры в специальных программах?