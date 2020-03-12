Светлана Лобода показала фото с красоткой-сестрой и молодой ухоженной мамой
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Фото: Instagram Светланы Лободы
Семейные фотографии появляются в блоге Светланы Лободы не так часто, поэтому вызывают повышенный интерес у ее поклонников. Чаще всего фанаты видят нежные снимки певицы с дочками, однажды звезда показала снимок с предполагаемым отцом ее младшенькой. В четверг, 12 марта, Лобода опубликовала серию снимков, на которых помимо ее старшей дочери присутствуют ее сестра Ксения, мама Наталья Васильевна и папа Сергей Васильевич.
«Дорогая наша, любимая мамочка! Я поздравляю тебя с Твоим Днем!! Мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься ... Пусть так будет всегда!! Береги себя и будь пожалуйста здорова!!!! И, хорошего тебе дня сегодня, мы тебя любим», — написала она.
«Прекрасная семья у вас Светлана... Мамочка чудная», «Как прекрасно выглядит мама», «Мама молодая и красивая», «Чем то похожа на Леди Ди на 2 и 4 фото», «Вообще родители прекрасно выглядят», «Доча на маму вашу похожа», «Такая красивая сестренка, обалдеть», «Светлана и ее сестра на маму похожи, и друг на друга», «С сестрой сильно похожи. Но у сестры более мягкие черты лица», «Мама с папой постарались», «Сестра просто шикарна!)))))) Природна краса!))))», — обсуждают поклонники.
Редакция Passion.ru присоединяется к комплиментам и поздравлениям.
Фото и видео: instagram
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