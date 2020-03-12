passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Светлана Лобода показала фото с красоткой-сестрой и молодой ухоженной мамой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Светлана Лобода

Фото: Instagram Светланы Лободы

37-летняя певица Светлана Лобода поздравила маму с днем рождения.

Семейные фотографии появляются в блоге Светланы Лободы не так часто, поэтому вызывают повышенный интерес у ее поклонников. Чаще всего фанаты видят нежные снимки певицы с дочками, однажды звезда показала снимок с предполагаемым отцом ее младшенькой. В четверг, 12 марта, Лобода опубликовала серию снимков, на которых помимо ее старшей дочери присутствуют ее сестра Ксения, мама Наталья Васильевна и папа Сергей Васильевич.

«Дорогая наша, любимая мамочка! Я поздравляю тебя с Твоим Днем!! Мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься ... Пусть так будет всегда!! Береги себя и будь пожалуйста здорова!!!! И, хорошего тебе дня сегодня, мы тебя любим», — написала она.

«Прекрасная семья у вас Светлана... Мамочка чудная», «Как прекрасно выглядит мама», «Мама молодая и красивая», «Чем то похожа на Леди Ди на 2 и 4 фото», «Вообще родители прекрасно выглядят», «Доча на маму вашу похожа», «Такая красивая сестренка, обалдеть», «Светлана и ее сестра на маму похожи, и друг на друга», «С сестрой сильно похожи. Но у сестры более мягкие черты лица», «Мама с папой постарались», «Сестра просто шикарна!)))))) Природна краса!))))», — обсуждают поклонники.

Редакция Passion.ru присоединяется к комплиментам и поздравлениям.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!