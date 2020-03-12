Светлана Лобода показала фото с красоткой-сестрой и молодой ухоженной мамой

Семейные фотографии появляются в блоге Светланы Лободы не так часто, поэтому вызывают повышенный интерес у ее поклонников. Чаще всего фанаты видят нежные снимки певицы с дочками, однажды звезда показала снимок с предполагаемым отцом ее младшенькой. В четверг, 12 марта, Лобода опубликовала серию снимков, на которых помимо ее старшей дочери присутствуют ее сестра Ксения, мама Наталья Васильевна и папа Сергей Васильевич.

«Дорогая наша, любимая мамочка! Я поздравляю тебя с Твоим Днем!! Мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься ... Пусть так будет всегда!! Береги себя и будь пожалуйста здорова!!!! И, хорошего тебе дня сегодня, мы тебя любим», — написала она.