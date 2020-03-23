Светлана Лобода показала «неприбранное» домашнее фото

Каждая публикация Лободы в Instagram вызывает бурю эмоций у ее подписчиков. Раз за разом артистка удивляет подписчиков яркими образами. Так, недавно она появилась на обложке глянца в велосипедках и шубе; хвасталась шикарным прессом в бомбере со змеиной расцветкой; снималась с ретро-кладкой и в кружевном пеньюаре.