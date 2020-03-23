Светлана Лобода показала «неприбранное» домашнее фото
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
Светлана Лобода опубликовала в социальной сети «неприбранное» домашнее фото с топе и без белья. Снимок экс-солистка «ВИА Гры» сделала сразу после занятий фитнесом.
«Это огонь», «Лучшая форма груди», «Классная!», «Какая домашняя», «Красотка», «Ну это что-то неземное», «Обворожительная красавица!», — посыпались комментарии.
Каждая публикация Лободы в Instagram вызывает бурю эмоций у ее подписчиков. Раз за разом артистка удивляет подписчиков яркими образами. Так, недавно она появилась на обложке глянца в велосипедках и шубе; хвасталась шикарным прессом в бомбере со змеиной расцветкой; снималась с ретро-кладкой и в кружевном пеньюаре.
Фото и видео: Instagram, Светлана Наконечная/ Passion.ru, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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