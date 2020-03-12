Светлана Лобода в «питоновом» бомбере и короткой футболке похвасталась рельефным прессом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Лобода показала яркий аутфит, построенный вокруг самого дерзкого принта сезона. «Змеиный» окрас объемной куртки-бомбера представлен в самых разнообразных вариациях: от естественного бежевого до насыщенного красного и цвета морской волны.
К броской детали звезда подобрала максимально сдержанные дополнения в духе минималистичной casual-классики – светло-голубые джинсы и однотонная белая футболка oversize, завязанная на талии. В аутфите нашлось место и акцентным украшениям – на шее певицы красуется массивное колье, а на руках – многочисленные кольца. Смелый образ дополнен косами, которые звезда задумала сделать частью нового имиджа. «Я вот думаю, может заплестись надолго?» – спросила мнение поклонников Светлана Лобода.
Многие фолловеры поддержали любимую певицу, и не забыли отметить ее яркий look. «Делайте, что угодно, и это все равно будет топово!», «Вау, да, очень идет!», «Вам, Светлана Сергеевна, можно все», «Какая куртка!», «Помолодела лет на 10 с такой прической», «Вот это животик – красота», «Разве можно быть такой сногсшибательно красивой?», «С вашей красотой все пойдет, даже лысой», «Как будто Светику 23 -25 максимум с косами-то», «Классная куртка!» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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