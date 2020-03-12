Светлана Лобода в «питоновом» бомбере и короткой футболке похвасталась рельефным прессом

Многие фолловеры поддержали любимую певицу, и не забыли отметить ее яркий look. «Делайте, что угодно, и это все равно будет топово!», «Вау, да, очень идет!», «Вам, Светлана Сергеевна, можно все», «Какая куртка!», «Помолодела лет на 10 с такой прической», «Вот это животик – красота», «Разве можно быть такой сногсшибательно красивой?», «С вашей красотой все пойдет, даже лысой», «Как будто Светику 23 -25 максимум с косами-то», «Классная куртка!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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