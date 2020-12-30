Светлана Хоркина в сверкающем платье с разрезом до бедра похвасталась бесконечными ногами

«Всего разного было в 2020 году. Потери, горе и слезы, радость и новые знакомства, мечты и нереализованные планы и т.д. Но рядом всегда моя семья и друзья. Поэтому с хорошим настроением и с новыми планами. Мы ворвемся в 2021 год и, как всегда, победим. Всем здоровья и много сил, нам все это понадобится в новом году», — подписала Светлана видео.

«Королева», «Очень хороша», «Фея», «Просто Снежная королева. Вы великолепны!», «И вас, Светлана, с наступающим Новым годом. Счастья, всего хорошего, что есть в мире», «Пусть все ваши мечты сбываются», «Самая красивая, с праздником!», — поздравили Светлану поклонники.

Уходящий год был наполнен для Хоркиной и радостями, и горем. Ушел из жизни папа спортсменки. Она посвятила ему трогательный пост в Instagram: «Ты навсегда в моем сердце», — писала она.

Двое сыновей наполняли жизнь спортсменки любовью и приятными хлопотами. В 2020 году младшему сыну Ване исполнился год. Его гимнастка родила от супруга, чиновника Олега Кочнова, бывшего военного, который старше нее на 22 года.

У Светланы также есть 15-летний сын Святослав, которого она родила от мужа Веры Глаголевой Кирилла Шубского. Мальчику спортсменка дала свою фамилию. Позже она говорила об экс-любовнике так: «Его роль в моей жизни была маленькой, но важной», — отметив, что ее с отцом старшего ребенка ничего не связывает.