40-летняя олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро станет мамой во второй раз

Светлана Хоркина не любит рассказывать про личную жизнь: после завершения спортивной карьеры она занимает государственные должности и лишнее внимание ей ни к чему. Супруг Хоркиной 63-летний Олег Кочнов – генерал запаса – после отставки занимал пост помощника губернатора Амурской области, а после руководил представительством Амурской области при президенте РФ.

У Светланы уже есть 14-летний сын Святослав. Имя его отца спортсменка долго скрывала. Однако несколько лет назад призналась, что родила ребенка от женатого на Вере Глаголевой Кирилла Шубского. Они не поддерживают отношения, а его роль в своей жизни Светлана Хоркина называет важной, но слишком маленькой.