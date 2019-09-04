40-летняя олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро станет мамой во второй раз

Светлана Хоркина с супругом Олегом Кочновым побывали на премьере фильма Валерия Тодоровского «Одесса».
На красной дорожке олимпийская чемпионка позировала в свободном черном платье, которое не смогло скрыть ее большой живот. И судя по формам спортсменки, малыш появится на свет совсем скоро.
Фото: Starface
Светлана Хоркина не любит рассказывать про личную жизнь: после завершения спортивной карьеры она занимает государственные должности и лишнее внимание ей ни к чему. Супруг Хоркиной 63-летний Олег Кочнов – генерал запаса – после отставки занимал пост помощника губернатора Амурской области, а после руководил представительством Амурской области при президенте РФ.
У Светланы уже есть 14-летний сын Святослав. Имя его отца спортсменка долго скрывала. Однако несколько лет назад призналась, что родила ребенка от женатого на Вере Глаголевой Кирилла Шубского. Они не поддерживают отношения, а его роль в своей жизни Светлана Хоркина называет важной, но слишком маленькой.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Starface
Видео: youtube.com/ Телеканал Звезда
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