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40-летняя олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро станет мамой во второй раз

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Хоркина на премьере

Фото: Starface

Прибавление в семье спортсменки случится в ближайшие месяцы.

Светлана Хоркина с супругом Олегом Кочновым побывали на премьере фильма Валерия Тодоровского «Одесса».

На красной дорожке олимпийская чемпионка позировала в свободном черном платье, которое не смогло скрыть ее большой живот. И судя по формам спортсменки, малыш появится на свет совсем скоро.

Светлана Хоркина

Фото: Starface

Светлана Хоркина не любит рассказывать про личную жизнь: после завершения спортивной карьеры она занимает государственные должности и лишнее внимание ей ни к чему. Супруг Хоркиной 63-летний Олег Кочнов – генерал запаса – после отставки занимал пост помощника губернатора Амурской области, а после руководил представительством Амурской области при президенте РФ.

У Светланы уже есть 14-летний сын Святослав. Имя его отца спортсменка долго скрывала. Однако несколько лет назад призналась, что родила ребенка от женатого на Вере Глаголевой Кирилла Шубского. Они не поддерживают отношения, а его роль в своей жизни Светлана Хоркина называет важной, но слишком маленькой.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Starface

Видео: youtube.com/ Телеканал Звезда

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