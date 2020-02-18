В конце октября Светлана Хоркина родила второго ребенка. Маленького Ивана и подросшего Святослава она называет главными мужчинами в своей жизни. Спортсменка предпочитает не говорить о личной жизни, однако в откровенной беседе в рамках передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» она поделилась историей рождения сыновей и приоткрыла некоторые аспекты их воспитания.«Я никогда не планировала специально чтобы родить. Я знала, что это, как все говорят — Бог дает детей, — я это сегодня подтверждаю. Потому что у меня сегодня разница между старшим и младшим 14 лет. Я очень молилась о том, чтобы у меня был еще ребенок. Я очень этого хотела, я терпела и ждала. Еще раз это счастье почувствовать, стать мамой. Я не планировала, так вот случилось, и — надо же — буквально после Олимпийских игр. Я уехала на соревнования в Мексику, распланировала следующий год, у меня столько предложений, работы, все складывалось как никогда лучше, после окончания спортивной карьеры. Но, приехав из Мексики в Москву, я узнаю, что надо планы на следующий год отменить, что я и сделала с огромным удовольствием», — вспоминает она.«Вам не понять моих чувств, Вы мужчина, — отметила Светлана, вспоминая о родах. — Я не могу Вам передать эти чувства, когда тебе вот такое маленькое еще, это что-то вот такое родилось, и тебе его прикладывают на грудь, это какие-то вообще ощущения... Во-первых, сил нет, потому что тоже нужно поработать, чтобы ребенок появился на свет. Слава Богу все было хорошо, не было никаких осложнений и проблем. Но ты понимаешь, что жизнь изменилась, и ты не главное уже в этой жизни. Главные мужчины в моей жизни — это мои дети, Святослав и Иван. И если у них все будет хорошо, если они будут счастливы, мне в этой жизни больше ничего не надо, ничего, у меня все есть». Звезда спорта считает, что воспитанием детей должна заниматься система: «В свое время воспитанием наших детей занимался детский сад и школа. Я очень хочу, чтобы мы вернулись к тому образованию, которое у нас было. Конечно, первое воспитание дает семья, согласна. Но все-таки дальше уже это наше образование, детские сады и школы. Потому что мамы и папы работают, это жизнь, придумывать ничего не надо».Оба мальчика появились в жизни Светланы в яркие периоды ее спортивной карьеры — со Святославом она прыгала на соревнованиях, а с Иваном зажигала огонь Универсиады в Красноярске. «Ребята спортивные получились», — смеется она.«Мужское воспитание» у мальчиков есть, призналась Хоркина, однако подробности личной жизни так и не раскрыла. «Естественно, как же оно не может быть, они же в семье растут», — улыбнулась она. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!