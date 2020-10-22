«Мой малыш»: олимпийская чемпионка Светлана Хоркина показала редкое фото младшего сына
Фото: Starface
Светлана Хоркина опубликовала в Instagram фото младшего сына Ивана, лицо которого пока скрывает от широкой общественности. Малышу исполнился годик. «С днеем рождения, мой малыш. Мы все тебя любим. #хоркинасветлана #королевабрусьев #олимпийскаячемпионка #фондхоркиной #деньрождение #сын #год #праздник #семья #счастье», — написала гимнастка.
Друзья и поклонники Светланы начали поздравлять ее сына с днем рождения в многочисленных комментариях: «Светик, с днем рождения сынульки!!! Пусть растет здоровым, счастливым и радует близких», «С первым днем рождения!», «Ваничку с первым годом», «Поздравляю большого человека и его счастливую маму», «Здоровья мальчишке и счастливого детства», «Поздравляем от всей души. Расти на радость своей любящей семье», «Светочка, с Днем рождения сыночка. Как же быстро пролетел год. Здоровья и счастья всей вашей семье», «Урааа!!!С днём рождения! Здоровья,красоты,мира,любви,счастья».
Напомним, прошлой осенью Светлана Хоркина родила второго ребенка. Маленького Ивана и подросшего Святослава она называет главными мужчинами в своей жизни. Спортсменка предпочитает не говорить о личной жизни, однако в откровенной беседе в рамках передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» она поделилась историей рождения сыновей и приоткрыла некоторые аспекты их воспитания.
«Я никогда не планировала специально чтобы родить. Я знала, что это, как все говорят, — Бог дает детей, — я это сегодня подтверждаю. Потому что у меня сегодня разница между старшим и младшим 14 лет. Я очень молилась о том, чтобы у меня был еще ребенок. Я очень этого хотела, я терпела и ждала. Еще раз это счастье почувствовать, стать мамой. Я не планировала, так вот случилось, и — надо же — буквально после Олимпийских игр. Я уехала на соревнования в Мексику, распланировала следующий год, у меня столько предложений, работы, все складывалось как никогда лучше, после окончания спортивной карьеры. Но, приехав из Мексики в Москву, я узнаю, что надо планы на следующий год отменить, что я и сделала с огромным удовольствием», — вспоминает она.
Фото: instagram, globallookpress, starface
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