«Мой малыш»: олимпийская чемпионка Светлана Хоркина показала редкое фото младшего сына

Напомним, прошлой осенью Светлана Хоркина родила второго ребенка. Маленького Ивана и подросшего Святослава она называет главными мужчинами в своей жизни. Спортсменка предпочитает не говорить о личной жизни, однако в откровенной беседе в рамках передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» она поделилась историей рождения сыновей и приоткрыла некоторые аспекты их воспитания.

«Я никогда не планировала специально чтобы родить. Я знала, что это, как все говорят, — Бог дает детей, — я это сегодня подтверждаю. Потому что у меня сегодня разница между старшим и младшим 14 лет. Я очень молилась о том, чтобы у меня был еще ребенок. Я очень этого хотела, я терпела и ждала. Еще раз это счастье почувствовать, стать мамой. Я не планировала, так вот случилось, и — надо же — буквально после Олимпийских игр. Я уехала на соревнования в Мексику, распланировала следующий год, у меня столько предложений, работы, все складывалось как никогда лучше, после окончания спортивной карьеры. Но, приехав из Мексики в Москву, я узнаю, что надо планы на следующий год отменить, что я и сделала с огромным удовольствием», — вспоминает она.