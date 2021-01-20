Светлана Ходченкова в боди пудрового цвета показала точеную фигуру и длинные ноги
Фото: Starface
Светлана Ходченкова показала поклонникам пикантную фотографию, на которой откровенно продемонстрировала свою идеальную фигуру. Обычно актриса публикует более сдержанные снимки, страясь прятть свою красоту за элегантными костюмами.
В этот же раз звезда фильмов «Благословите женщину», «Метро», «Казанова» во время съемки позировала в боди пудрового цвета. Наряд нежного оттенка оттенил и без того фарфоровую кожу Светланы и подчеркнул ее невероятную стройность. Натуральную красоту Ходченковой также подчеркнуло отстутствие макияжа и укладки.
Подписчики Светланы Ходченковой отметили, что она выглядит намного моложе ее лет. Мужская половина ее аудитории призналась, что не может ответсти взгляд от «невероятно сексуальных ног».
Известно, что при росте 179 см, Светлана весит всего 52 кг. Примечательно, что блестящая карьера Ходченковой началась именно благодаря фигуре (плюсом к актерскому таланту). В 2003 году на экраны вышел фильм «Благословите женщину» Станислава Говорухина. Там 20-летняя Светалана весила около 80 килограммов. Режиссер признавался, что именно в таком весе Ходченкова идеально подходила для роли и воплощала в себе идеал русской красавицы.
Ранее Светлану Ходченкову назвали главной актрисой десятилетия. В рейтинге она обошла Сашу Бортич.
Фото и видео: Instagram Светланы Ходченковой, Starface
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