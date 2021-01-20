Светлана Ходченкова в боди пудрового цвета показала точеную фигуру и длинные ноги

Светлана Ходченкова показала поклонникам пикантную фотографию, на которой откровенно продемонстрировала свою идеальную фигуру. Обычно актриса публикует более сдержанные снимки, страясь прятть свою красоту за элегантными костюмами.

В этот же раз звезда фильмов «Благословите женщину», «Метро», «Казанова» во время съемки позировала в боди пудрового цвета. Наряд нежного оттенка оттенил и без того фарфоровую кожу Светланы и подчеркнул ее невероятную стройность. Натуральную красоту Ходченковой также подчеркнуло отстутствие макияжа и укладки.