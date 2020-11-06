Светлана Ходченкова примерила образ Марии Антуанетты и произвела фурор

Образ Светланы для фото дополнила прическа, ассоциирующаяся с высокими париками знатных дам. Акцентом в ней стал декор из жемчужных нитей. Актрису не узнать за ярким гримом: выбеленное пудрой лицо, яркий румянец, пухлые, будто зацелованные губы. Поклонники не жалели комплиментов. «Фарфоровая кукла», «»Чудная!», «Хорошая чертовка!», «Светлана, какая же вы классная», «Вас как ни гримируй — все равно красотуля» — пишут в комментариях.