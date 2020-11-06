Светлана Ходченкова примерила образ Марии Антуанетты и произвела фурор
Фото: Instagram @svetlana_khodchenkova
Звезда поделилась пятничным настроением в своем Instagram, а заодно — показала кадр из новой модной съемки. Ходченкова позирует в эффектном брючном костюме из мерцающей золотистой ткани с растительным принтом, напоминающей гобелен. Зарифмована двойка с полупрозрачной блузой, главную роль в которой забрал воротник-раф (цитирует моду на плотно прилегающие к шее воротники-оборки из тенденций XVI – XVII веков).
Образ Светланы для фото дополнила прическа, ассоциирующаяся с высокими париками знатных дам. Акцентом в ней стал декор из жемчужных нитей. Актрису не узнать за ярким гримом: выбеленное пудрой лицо, яркий румянец, пухлые, будто зацелованные губы. Поклонники не жалели комплиментов. «Фарфоровая кукла», «»Чудная!», «Хорошая чертовка!», «Светлана, какая же вы классная», «Вас как ни гримируй — все равно красотуля» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @svetlana_khodchenkova
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