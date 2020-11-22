Светлана Бондарчук порадовала подписчиков счастливой фотографией с мужем

Поклонники пары радуются такой активности с их стороны. Они пишут множество комплиментов молодоженам.

«Любви вам, вы замечательная пара», «Прекрасная семья», «Вы просто великолепные», «Самые лучшие и чудесные», «Глаза радуются. На вас смотреть одно удовольствие», «Такие счастливые», «Как же вы мне нравитесь!», «Сладкая парочка», «Самые милые», «Светлана, вы счастливые влюбленные. Это просто чудесно», «Какие вы необыкновенные», – пишут восторженные фолловеры в комментариях