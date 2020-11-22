Светлана Бондарчук порадовала подписчиков счастливой фотографией с мужем
Фото: @a030aa / Instagram
На жарком курорте супруги радуются солнечным дням и водным процедурам.
Для походов на пляж журналистка выбирает яркие наряды в винтажном стиле и украшает их контрастными аксессуарами. Стоит сказать, что ретро-купальники - тренд этого сезона. Светлана принимает эффектные позы, продемонстрировав в разных ракурсах достоинства своего стройного подтянутого тела, над которым она практически ежедневно трудится в спортзале.
Знаменитая блондинка также опубликовала нежный кадр с возлюбленным. На фотографии она шикроко улыбается в камеру, а Сергей в то же время целует и обнимает ее. Муж и жена выглядят очень счастливыми друг с другом на ярких фотографиях.
Фото: @a030aa / Instagram
Поклонники пары радуются такой активности с их стороны. Они пишут множество комплиментов молодоженам.
«Любви вам, вы замечательная пара», «Прекрасная семья», «Вы просто великолепные», «Самые лучшие и чудесные», «Глаза радуются. На вас смотреть одно удовольствие», «Такие счастливые», «Как же вы мне нравитесь!», «Сладкая парочка», «Самые милые», «Светлана, вы счастливые влюбленные. Это просто чудесно», «Какие вы необыкновенные», – пишут восторженные фолловеры в комментариях
Фото и видео: @a030aa / Instagram
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