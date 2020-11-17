Светлана Бондарчук в кожаном пальто нараспашку зажгла на улицах столицы
Фото: Instagram @a030aa
Бондарчук зажгла во время прогулки по столице, продемонстрировав походку от бедра. Светская львица выбрала монохромный total образ на основе черного цвета, который составила из базовой водолазки и классических расклешенных брюк — они поддержали вау-эффект аутфита и визуально сделали ноги бесконечными. Дополнили образ лаконичные ботинки с острыми мысами, а вот главные роли остались за дерзким пальто из грубой кожи с потертостями. Финальный штрих — солнцезащитные очки в оправе необычной геометричной формы и пара акцентных серег.
Не так давно Светлана Бондарчук блистала в новой модной съемке, для которой примерила образ с силуэтным платьем, декорированным пышными перьями. Звезда кокетливо позировала, демонстрировала соблазнительные формы, однако не всем подписчикам это пришлось по вкусу. Подробнее о разгоревшемся в Сети обсуждении читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @a030aa
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