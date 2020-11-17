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Светлана Бондарчук в кожаном пальто нараспашку зажгла на улицах столицы

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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram @a030aa

Светлана Бондарчук устроила зажигательное дефиле в центре Москвы и похвасталась эффектным осенним аутфитом. 51-летняя бизнесвумен показала, как стильно носить брутальное пальто из кожи и при этом выглядеть максимально женственно.

Бондарчук зажгла во время прогулки по столице, продемонстрировав походку от бедра. Светская львица выбрала монохромный total образ на основе черного цвета, который составила из базовой водолазки и классических расклешенных брюк — они поддержали вау-эффект аутфита и визуально сделали ноги бесконечными. Дополнили образ лаконичные ботинки с острыми мысами, а вот главные роли остались за дерзким пальто из грубой кожи с потертостями. Финальный штрих — солнцезащитные очки в оправе необычной геометричной формы и пара акцентных серег.

Светлана Бондарчук / Instagram @a030aa

Не так давно Светлана Бондарчук блистала в новой модной съемке, для которой примерила образ с силуэтным платьем, декорированным пышными перьями. Звезда кокетливо позировала, демонстрировала соблазнительные формы, однако не всем подписчикам это пришлось по вкусу. Подробнее о разгоревшемся в Сети обсуждении читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @a030aa

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