Светлана Бондарчук в кожаном пальто нараспашку зажгла на улицах столицы

Бондарчук зажгла во время прогулки по столице, продемонстрировав походку от бедра. Светская львица выбрала монохромный total образ на основе черного цвета, который составила из базовой водолазки и классических расклешенных брюк — они поддержали вау-эффект аутфита и визуально сделали ноги бесконечными. Дополнили образ лаконичные ботинки с острыми мысами, а вот главные роли остались за дерзким пальто из грубой кожи с потертостями. Финальный штрих — солнцезащитные очки в оправе необычной геометричной формы и пара акцентных серег.