Бондарчук в крошечном топе и с цепью на шее заставила поклонников понервничать

Звезда действительно заставила фанатов понервничать: образ собрал не одну сотню комплиментов. «Всем бы так в 50 выглядеть», «Вы потрясающе красивы! Глаз не отвести», «Неподражаема!», «Фото — огонь! Не перестаю вами восхищаться!», «Кому-то это может не нравиться? Только завистникам и сумасшедшим! Прекрасное тело и талия», «У вас идеальная фигура» — пишут в комментариях.