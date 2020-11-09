Бондарчук в крошечном топе и с цепью на шее заставила поклонников понервничать
Фото: Instagram @a030aa
«Любителей тонких талий прошу не нервничать. Мы все разные» — прокомментировала публикацию Бондарчук. На серии стильных черно-белых снимков светская львица позирует в брюках из плотной кожи антрацитового цвета, зарифмованных с крошечным бра-топом на тонких бретелях. Нескромные детали подчеркнули стройную фигуру и проработанные тренировками мышцы кора. Дополнен образ брутальной цепью на шее, щедро инкрустированной мерцающими камнями. Финальные штрихи — крупные очки-маска футуристичного дизайна и увесистая моносерьга.
Звезда действительно заставила фанатов понервничать: образ собрал не одну сотню комплиментов. «Всем бы так в 50 выглядеть», «Вы потрясающе красивы! Глаз не отвести», «Неподражаема!», «Фото — огонь! Не перестаю вами восхищаться!», «Кому-то это может не нравиться? Только завистникам и сумасшедшим! Прекрасное тело и талия», «У вас идеальная фигура» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!