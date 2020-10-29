Светлана Бондарчук в облегающем боди и клешах похвасталась идеальной фигурой

Бондарчук позирует в базовом ультраоблегающем боди, которое акцентирует внимание на осиной талии и соблазнительных изгибах. Замиксована деталь с расклешенными от колен джинсами из черного денима, которые делают ноги бесконечно длинными. А соединила комплект пара брутальных ботинок в духе вестерн — с острыми мысами и массивными фигурными каблуками. Завершили образ броские серьги и стильные наручные часы — аксессуар истинной бизнеследи.

Поклонники, привыкшие видеть Светлану в ярких цветах и их самых неожиданных сочетаниях, не скупились на комплименты. «Богиня!», «Ваш стиль совершенно прекрасен», «Шикардосная девушка!», «Невероятно стильная и обаятельная», «Как же шикарно выглядите!», «Сногсшибательная женщина!» — пишут в комментариях. О других стильных образах Светланы Бондарчук читайте на Passion.ru.